Dans un revirement surprenant, Mark Cavendish, l’un des sprinters les plus célèbres du cyclisme, a décidé de prolonger sa carrière professionnelle. Le coureur originaire de l’île de Man a signé un nouveau contrat avec l’équipe Astana Qazaqstan pour la saison à venir en 2024.

Plus tôt cette année, Cavendish avait annoncé sa retraite, exprimant son désir de passer plus de temps avec sa famille. Cependant, une conversation avec Alexandr Vinokurov, le directeur général de l’équipe Astana Qazaqstan, après une chute lors du Tour de France, a changé sa perspective. La foi de Vinokurov dans le potentiel de Cavendish et le soutien de sa famille l’ont convaincu de courir pendant encore un an.

Interview de Mark Cavendish qui repousse sa retraite d’un an et signe à nouveau chez Astana

Mark Cavendish a déclaré : « Eh bien, cette année, j’ai annoncé ma retraite, et j’attendais avec impatience de ne plus avoir à m’entraîner tous les jours et de ne plus être loin de chez moi pendant si longtemps. J’aime le cyclisme, j’aime la compétition, mais j’étais satisfait de cette décision. Cependant, évidemment, abandonner le Tour de France n’était pas la fin de carrière que j’espérais. Mais c’est comme ça. Avec Astana Qazaqstan, nous avons énormément progressé en tant qu’équipe cette année et cela ressemblait à une vraie famille. Donc, la première chose qu’Alexandr Vinokurov m’a dite là-bas, au Tour de France après ma chute, c’était « pourquoi ne pas faire une autre année ? ».

Ma première réaction a été « non, non… ». Je n’étais pas prêt à changer ma décision, j’étais en paix avec elle… Puis, j’en ai discuté avec ma famille, mes enfants et j’ai eu leur réponse : « tu devrais continuer, juste une année de plus… ». Donc, maintenant je crois que je suis prêt pour cette autre année en tant que coureur professionnel, et je suis heureux de pouvoir le faire et de le terminer avec l’équipe Astana Qazaqstan. J’adore cette équipe et même après l’année prochaine, j’aimerais faire quelque chose de plus pour ce projet. Cependant, c’est une question d’avenir. »

Vinokurov a commenté la décision de Cavendish, soulignant l’objectif de l’équipe de remporter une étape au Tour de France et de battre des records historiques. L’équipe se prépare pour la saison 2024 avec des changements stratégiques pour renforcer leurs capacités de sprint.