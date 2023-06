La plateforme américaine Netflix sortira un documentaire retraçant la carrière de Mark Cavendish le 2 août prochain.

Après sa série sur le Tour de France, qui aura une deuxième saison, Netflix va sortir un documentaire sur Mark Cavendish. Le film retracera la carrière du missile de l’île de Man, de ses glorieuses années au sein de l’équipe HTC, à sa résurrection chez Deceuninck Quick-Step en passant par ses quatre saisons délicates entre 2017 et 2020. Le documentaire s’intitulera « Mark Cavendish : Jamais Assez » et sortira le 2 août prochain sur la plateforme. À 38 ans, Cavendish va prendre le départ de son dernier Tour de France ce samedi 1ᵉʳ juillet et tentera de décrocher une 35ème victoire d’étape, pour rentrer encore un petit peu plus dans l’Histoire.

On the eve of his last ever Tour de France, we’re excited to announce new documentary MARK CAVENDISH: NEVER ENOUGH.

The film charts the rise, fall and resurrection of a genuine sporting great as he attempts to prove the doubters wrong and make cycling history. Coming 2 August. pic.twitter.com/DmGeqKu3HF

