Après avoir changé de nom, l’équipe Lidl-Trek vient de dévoiler son nouveau maillot que les coureurs porteront dès le Tour de France.

Lidl-Trek, anciennement Trek-Segafredo, vient de dévoiler son nouveau maillot que l’équipe masculine arborera pour la toute première fois lors du Tour de France 2023, qui débute dans 3 jours à Bilbao. Conçu par Santini, le maillot est principalement bleu avec également du jaune et du rouge, aux couleurs du nouveau sponsor principal de l’équipe : Lidl.

The reveal you have all been waiting for! #LidlTrekKitDay pic.twitter.com/jEEVNqq7Hn

— Lidl-Trek (@TrekSegafredo) June 28, 2023