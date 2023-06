Anthony Pérez vient de prolonger son contrat pour deux saisons supplémentaires au sein de l’équipe Cofidis.

Arrivée en 2016, Anthony Pérez restera au sein de l’équipe Cofidis au moins jusqu’en 2025. À 32 ans, le Toulousain vient de prolonger son contrat pour deux nouvelles saisons avec la formation nordiste. Cette année, il a notamment remporté la Faun Drôme Classic après un raid solitaire de 40 kilomètres.

Anthony Pérez :

« Je suis à la fois content et soulagé d’avoir trouvé un accord pour les deux prochaines années. C’est une grande fierté de poursuivre avec l’équipe. Une grande partie de mon choix est lié à la bonne ambiance et à l’atmosphère positive qu’il y a au sein de Cofidis. Ça m’a conforté dans mon choix de rester et de poursuivre l’aventure. Je peux à la fois aider les leaders dans les grands Tours, avoir un rôle d’électron libre qui me plait et pouvoir aussi soutenir et être une oreille attentive auprès des jeunes de l’équipe. C’est agréable de pouvoir avoir de multiples casquettes ! »

Cédric Vasseur, manageur sportif :

« C’est une excellente nouvelle et nous sommes fiers et ravis d’accompagner Anthony depuis son passage chez les professionnels. Anthony est d’abord un gagneur capable chaque année d’aller remporter de belles courses. Il a été héroïque à la Faun Drome Ardèche en réalisant un numéro d’exception. Il est aussi capable de servir les intérêts de l’équipe et de ses leaders. À 32 ans, c’est un coureur mature et expérimenté qui continue néanmoins sa progression au plus haut niveau. Anthony partage les valeurs de l’équipe Cofidis. Son sourire et sa joie de vivre sont également des atouts pour le bien-être et la motivation du groupe. »