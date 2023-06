Annoncé sur le départ, Olav Kooij a finalement prolongé son contrat avec l’équipe Jumbo-Visma pour deux saisons supplémentaires.

En fin de contrat à l’issue de la saison 2023, Olav Kooij était suivi de près par plusieurs formations. Mais le sprinter néerlandais a finalement prolongé son contrat au sein de l’équipe Jumbo-Visma deux saisons de plus. Victorieux à 6 reprises depuis le début de saison, Kooij est désormais sous contrat avec l’équipe jusqu’en 2025.

La réaction d’Olav Kooij :

« Je suis ravi de rester avec cette équipe pendant encore deux ans. Je me suis bien développé au cours des trois dernières années et je me sens chez moi ici. Je peux tirer le meilleur de moi-même ici en ce qui concerne le programme d’entraînement et de course de l’équipe. Au cours des deux prochaines années, je veux maintenir cet élan. Au cours des dernières années, nous avons franchi des étapes logiques dans mon programme de course. Nous le ferons encore dans les deux prochaines années. Je veux continuer à gagner des sprints, mais j’ai aussi démontré au printemps dernier que je pouvais participer à certaines classiques du printemps. Je veux évoluer dans ces deux domaines. »