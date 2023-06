Arrivé en 2018 à la Cofidis, le coureur espagnol Jesus Herrada a prolongé pour deux saisons supplémentaires au sein de l’équipe nordiste.

Jesus Herrada vient de prolonger son contrat avec l’équipe Cofidis, L’Espagnol de 32 ans est désormais lié à l’équipe jusqu’en 2025. Depuis son arrivée à la Cofidis en 2018, il a notamment remporté deux étapes sur la Vuelta (2019 et 2022), la première édition du CIC Mont Ventoux Dénivelé Challenge en 2019, mais aussi la Classic Grand Besançon Doubs (2022).

Jesus Herrada :

« Je suis très content de poursuivre chez Cofidis. Je me sens très bien avec les autres coureurs et le staff. Désormais, c’est comme ma 2ème famille ! Prolonger dans l’équipe, c’est la garantie de pouvoir aborder la suite avec enthousiasme et sérénité. Nous avons la chance de disputer avec Cofidis les courses de cyclisme les plus prestigieuses au monde et ça donne envie de tout faire pour gagner à nouveau. Toutes mes victoires ont été de très bons moments. J’ai envie que la confiance que me donne l’équipe soit une source de motivation pour en viser d’autres et si possible dès la Route d’Occitanie ou le championnat d’Espagne. »

Cédric Vasseur, manageur sportif :

« Jesus est une valeur sûre de l’équipe et nous sommes ravis de pouvoir continuer l’aventure ensemble. Depuis son arrivée chez Cofidis en 2018, il a largement contribué à faire grandir l’équipe et à lui permettre de de franchir de nouveaux paliers en UCI World Tour. Nous savons qu’il est capable de gagner au plus haut niveau et face aux meilleurs coureurs du monde, comme il nous l’a déjà démontré notamment sur les routes de son tour national, la Vuelta Espana. Nous voulons désormais lui permettre d’aller encore plus haut et de conquérir d’autres victoires de prestige. Ses deux prochains objectifs seront les championnats d’Espagne et la Vuelta et nous savons qu’il sera au rendez-vous ! »