Un Modèle de Formation Intégrée chez AG2R Citroën Team

En 2024, l’AG2R Citroën Team introduira un nouveau modèle de formation intégrée. Cette structure innovante comprendra trois équipes : une équipe UCI World Tour professionnelle, une équipe junior (U19), ainsi qu’une nouvelle équipe continentale (3ᵉ division). Cette dernière reste en attente de validation par la Ligue Nationale de Cyclisme. Cette annonce s’inscrit dans le souci de l’équipe de former les futurs talents du cyclisme français et mondial.

Vincent Lavenu : « Notre volonté, accompagner les jeunes talents jusqu’au plus haut niveau mondial »

Vincent Lavenu, figure incontournable de l’AG2R Citroën Team, souligne le besoin d’adaptation face aux mutations du cyclisme professionnel. L’enjeu pour lui ? Repenser l’approche du développement des jeunes talents, et ce, dès leur recrutement en catégorie junior. Le but de cette stratégie est d’optimiser leur formation, de les encadrer de façon plus efficace et de sécuriser leurs parcours professionnels.

Pour Lavenu, maîtriser l’ensemble du parcours de formation est primordial. C’est là que l’expertise de l’équipe entre en jeu, en accompagnant les jeunes coureurs dès leur intégration jusqu’à leur accession au plus haut niveau mondial. Le champion de France et d’Europe et du monde de cyclo-cross Léo Bisiaux, 18 ans, rejoindra la future équipe continentale.

Une Équipe Junior Intégrée et une Équipe Continentale en Création

En 2024, l’équipe junior, qui obtient déjà des résultats exceptionnels, sera totalement intégrée au sein de la structure. De plus, une équipe continentale verra le jour, renforçant ainsi l’efficacité de la filière de formation mise en place par l’AG2R Citroën Team.

Cette nouvelle configuration permettra à l’équipe de recruter les meilleurs talents et de continuer à figurer parmi les meilleures équipes mondiales. Une preuve supplémentaire de l’engagement de l’AG2R Citroën Team dans le développement du cyclisme professionnel.