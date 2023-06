L’équipe Philippe Wagner Cycling va s’associer avec la formation Matériel-vélo.com pour évoluer en Continental dès la saison prochaine.

Lancée en 2022 et après deux saisons en DN1, l’équipe Philippe Wagner Cycling va rejoindre les rangs professionnels en 2024 en s’associant avec la formation belge Matériel-vélo.com, qui évolue en Continental (3ème division professionnelle). L’année prochaine, la nouvelle structure s’appellera « Philippe Wagner/ Bazin » et évoluera sous licence belge. 12 coureurs intégreront l’équipe : 6 Belges, 5 Français et d’un autre coureur international.

Philippe Wagner, manager général de l’équipe

« Cette association avec cette équipe belge, 2ᵉ pays du cyclisme, permettra d’accentuer la marque de charcuterie Philippe Wagner dans cette partie de l’Europe. L’année 2024 sera une autre année de transition pour préparer ensemble le passage en 2025 en pro team. Cela veut dire recruter des coureurs explosifs, volontaires, ayant le sens de la course et impliqués dans le projet dans cet objectif de 2025. Le centre de préparation physique restera situé en Haute-Saône sous la houlette d’un staff dédié avec un lieu de vie pour les coureurs et aussi un double service course : un en Belgique et un en France. Les structures seront fusionnées tout en gardant nos principaux managers. »