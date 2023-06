Révélation de cette première partie de saison 2023, Ben Healy a prolongé son contrat avec l’équipe EF Education-EasyPost.

Une victoire d’étape sur le Giro, 4ème de Liège-Bastogne-Liège, 2ème de l’Amstel Gold Race,… Ben Healy crève l’écran depuis le début de la saison 2023. En fin de contrat à l’issue de la saison 2023, l’Irlandais de 22 ans suscitait l’intérêt de plusieurs équipes du peloton. Mais l’équipe EF Education-EasyPost vient d’annoncer ce mardi que Ben Healy a signé « contrat pluriannuel » avec formation américaine.

Get ready for more Ben Healy Breakaway™️ action! The young Irishman will continue to race in pink as he extends his contract to a multi year deal.

“This team is just a nice environment to be in. It gives me a lot of opportunities to race the way that I want to race. It is just… pic.twitter.com/Gh7ZOWhl9K

