Le Granfondo Internazionale Alé La Merckx 2023 – Granfondo Verona avait lieu dimanche 11 juin. Retour sur cette 16ème édition.

La 16ème édition du Granfondo Internazionale Alé La Merck avait lieu dimanche 11 juin. L’événement, qui est l’un des plus appréciés et des plus spectaculaires du nord-est de l’Italie et l’un des Grands d’Europe, a connu plusieurs nouveautés cette année, à commencer par le village Expo, situé pour la première fois dans l’histoire de la course sur la célèbre Piazza Bra, juste en face des arènes de Vérone. Plus de 1260 partants se sont réunis à Vérone à l’occasion de cette Alé La Merckx 2023.

Au départ, on retrouvait de nombreuses célébrités du monde du cyclisme, dont plusieurs représentants des équipes du World Tour avec le maillot cyclamen du Giro d’Italia 2023, Jonathan Milan (Bahrain-Victorious), le champion d’Italie en titre Filippo Zana (Team Jayco-AlUla), ou encore l’ancien coureur professionnel, Sonny Colbrelli.

Alessia Piccolo, PDG d’APG (Groupe Alé) :

« L’Alé La Merckx granfondo est un événement qui implique beaucoup de passion, d’engagement et de travail acharné tout au long l’année, mais il est récompensé par l’énorme reconnaissance que les nombreux fans nous donnent avec leur présence. Je tiens à remercier la ville de Vérone du fond du cœur et encore une fois pour son grand soutien et l’incroyable opportunité de pouvoir accueillir les près de 2 000 fans, y compris les cyclistes et leurs familles, à la splendide Piazza Bra. »

La granfondo internationale Alé La Merckx comprenait deux parcours : un long de 138 km et 3230m de dénivelé, et un moyen de 84 km et 1640m de dénivelé. Sur le grand parcours, c’est Andrea Bais du Trentin (équipe Sildom Garda) qui s’est imposé. Chez les femmes, c’est Maria Elena Palmisano de Lecce qui a signé une nouvelle victoire. Sur le parcours moyen, première place pour Tomaz Cefuta (ASD Flamme Rouge) et pour les femmes, Giulia Medri (Équipe Bikeconcept ASD).