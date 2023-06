Alors qu’ils vont participer au Tour de Suisse, Felix Gall et Clément Berthet ont prolongé leur contrat jusqu’en 2025 avec AG2R Citroën Team.

Le grimpeur autrichien Felix Gall et le Français Clément Berthet ont tous les deux prolongé leur contrat au sein de l’équipe AG2R Citroën. Les deux coureurs sont désormais liés à l’équipe de Vincent Lavenue jusqu’en 2025.

Felix Gall : « Je suis vraiment content de continuer ma carrière avec l’équipe AG2R Citroën et de la confiance qu’elle m’accorde. J’ai trouvé ma place dans cette formation de haut niveau, où je peux évoluer progressivement. Depuis le début de notre histoire commune, nous mettons en place un plan sur le long terme axé sur mon développement sportif et je suis ravi qu’il puisse se poursuivre ».

Clément Berthet : « Je suis très heureux de cette prolongation de contrat avec l’équipe AG2R Citroën. Je m’y sens très bien. Depuis mon arrivée, il y a une belle confiance mutuelle entre l’équipe et moi. J’ai tout ce qu’il faut pour performer et poursuivre ma progression. Nous allons pouvoir continuer à travailler sereinement sur le long terme pour accomplir de belles choses ensemble ».

🖋️ @clem_berthet 🤝🏼 2⃣0⃣2⃣5⃣

Nous avons le plaisir de vous annoncer la prolongation de contrat de @clem_berthet jusqu'en 2025 👊🏼

We are pleased to announce the contract extension of @clem_berthet until 2025 👊🏼#AG2RCITROËNTEAM #RoulonsAutrement – © Vincent Curutchet pic.twitter.com/VIN3ELGquh

