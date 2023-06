Après avoir quitté la Trek-Segafredo il y a quelques semaines, Antonio Tiberi s’est engagé avec l’équipe Bahrain-Victorious.

L’équipe Bahrain-Victorious vient d’annoncer la signature d’Antonio Tiberi. Après avoir quitté l’équipe Trek-Segafredo, il y a quelques semaines, l’Italien a signé avec la formation bahreïnie jusqu’à la fin de la saison 2025. À 21 ans, Tiberi est l’un des grands espoirs du cyclisme italien. En 2022, il a notamment remporté l’étape reine du Tour de Hongrie.

🤗 Welcome, Antonio Tiberi! ✍️ Team Bahrain Victorious has signed former junior World Champion @AntonioTiberi4 until the end of the 2025 season.#RideAsOne 🔗 https://t.co/T15rTWWaLm pic.twitter.com/Z4Eh8t8xIa — Team Bahrain Victorious (@BHRVictorious) June 1, 2023

« Je suis ravi d’ouvrir un nouveau chapitre de ma carrière avec Team Bahrain Victorious, tant du point de vue de la performance que du point de vue humain. Vu de l’extérieur, ça a toujours semblé être une équipe bien organisée et solide, alors je n’ai pas hésité quand j’ai reçu l’offre. Je connais déjà des membres du staff et des coureurs italiens, et tout le monde dans le groupe m’a chaleureusement accueilli. Avec l’aide de cette équipe, je vais démontrer que j’ai appris de l’erreur commise dans le passé », réagit Antonio Tiberi.

« J’ai bien commencé ma saison 2023, mais après un arrêt forcé, je vais peut-être souffrir un peu en accélérant le rythme. J’ai tellement envie de revenir courir, alors je m’entraîne en altitude pour préparer mon retour sur les routes suisses la semaine prochaine. C’est un grand défi, et je veux remercier de la meilleure façon possible la confiance des personnes qui m’ont donné cette opportunité. Ce sera un chemin qui m’aidera à être un meilleur cycliste et un meilleur homme », conclut le jeune italien.