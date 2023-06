B&B Hotels va revenir dans le peloton professionnel en devenant partenaire titre de l’équipe Arkéa dès le 1er janvier 2024.

L’équipe Arkéa-Samsic va changer de nom et devenir Arkéa-B&B Hotels dès le 1er janvier 2024. Les équipes hommes et femmes managées par Emmanuel Hubert deviendront Arkéa-B&B Hotels, avec de surcroît la création d’une équipe continentale développement afin de détecter et amener au plus haut-niveau les futurs talents de demain, précise la formation dans un communiqué. L’équipe et le groupe d’hôtels seront en partenariat pour deux saisons, jusqu’en fin 2025.

𝐀𝐑𝐊𝐄𝐀 – 𝐁&𝐁 𝐇𝐎𝐓𝐄𝐋𝐒 𝐚𝐮 𝟏𝐞𝐫 𝐉𝐚𝐧𝐯𝐢𝐞𝐫 𝟐𝟎𝟐𝟒 ✍️ 🗞 https://t.co/5SfETRxGvS pic.twitter.com/ATo1ZG7H5z — Team Arkéa Samsic (@Arkea_Samsic) June 2, 2023

Vincent Quandalle, Directeur Général Western Europe B&B Hotels

« Nous sommes extrêmement fiers de nous lancer dans cette nouvelle aventure sportive, qui est comme une évidence pour nous. En fin d’année dernière, nous avons été tristes de la fin inattendue de l’équipe cycliste que nous sponsorisions. L’équipe n’a pas trouvé les sponsors complémentaires qu’elle espérait pour financer ses ambitions, et nous ne pouvions les assumer seuls. Nous avons étudié de nombreuses propositions, et c’est ici, en Bretagne, que nous avons trouvé celle qui nous a convaincus. La future équipe Arkéa-B&B Hotels va nous permettre de porter haut les couleurs de notre marque sur les plus belles courses de France et d’Europe pendant 2 ans. Nous sommes impatients d’accompagner à la fois les hommes, les femmes et les espoirs de l’équipe. Nous avons déjà hâte d’être au 1er janvier 2024 ! »

Emmanuel Hubert, manager général de l’équipe Arkéa-Samsic

« La signature de notre nouveau partenaire titre avec B&B HOTELS, à partir du 1er janvier 2024, jusqu’en fin 2025 nous permet de franchir un palier supplémentaire avec pour objectif de nous inscrire durablement parmi l’élite du cyclisme professionnel hommes et femmes. La formation est également l’un des meilleurs axes de développement pour une équipe. Découvrir les talents de demain, leur donner leur chance, les former et les amener doucement vers l’UCI WorldTour a toujours été ma philosophie, ça le sera, encore plus, désormais avec la mise en place très prochainement d’un projet global au sein de notre structure : la création d’une équipe continentale developpement ».