Le champion du monde Remco Evenepoel va reprendre la compétition sur le Tour de Suisse avant de participer aux championnats de Belgique.

Après sa guérison de l’épisode de Covid-19 qui l’a forcé à se retirer du Giro alors qu’il menait la course, Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) va reprendre la compétition lors du Tour de Suisse la semaine prochaine. Quelques jours plus tard, il défendra son titre de champion de Belgique du contre-la-montre. Il prendra également le départ de la course en ligne le dimanche avant de se diriger vers Passo San Pellegrino, Val di Fassa, qui sera la base de l’équipe pour un camp d’entraînement en altitude de deux semaines.

