Révélation du dernier Giro, le coureur canadien de 25 ans Derek Gee a prolongé jusqu’en 2028 avec l’équipe Israel – Premier Tech.

Quatre 2ème place, 2ème du classement du maillot Azzuro, 2ème du classement du maillot cyclamen,… Le Canadien Derek Gee a crevé l’écran à l’occasion du dernier Giro. À 25 ans, le Canadien vient de prolonger pour 6 saisons supplémentaires au sein de l’équipe Israel – Premier Tech. Il est désormais lié à l’équipe jusqu’en 2028.

« Avoir un programme entièrement WorldTour pour commencer l’année était définitivement une expérience incroyable, s’aligner sur des courses aussi prestigieuses, mais je pense que cela a vraiment montré la confiance que l’équipe avait en moi et m’a absolument aidé à courir avec plus de confiance en moi. Ce fut une décision incroyablement facile pour moi de signer ce nouveau contrat. Cela me donne également la stabilité nécessaire pour prendre du recul et essayer de nouvelles directions en tant que coureur qui n’étaient peut-être même pas quelque chose que j’envisageais avant le Giro ».

𝗗𝗲𝗿𝗲𝗸 𝗚𝗲𝗲 ✍️ 2️⃣0️⃣2️⃣8️⃣

“I know another five years is a long time, especially in the cycling world, but this team feels like home.”

The future looks bright with @DerekGee7 racing in IPT colors until 2028!

