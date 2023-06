Non-sélectionné pour le Tour de France 2023, Arnaud Démare va quitter la Groupama-FDJ à l’issue de la saison 2023.

Arnaud Démare ne sera pas au départ du Tour de France 2023. Dans un communiqué publié ce mardi, l’équipe Groupama-FDJ a indiqué que le sprinter picard n’a pas été retenu pour la Grande Boucle. Sous contrat avec l’équipe de Marc Madiot depuis 2011, Démare quittera la formation française à l’issue de la saison 2023. Aligné sur le Tour de Suisse, il est revenu sur sa non-sélection au micro de la Chaîne l’Équipe 21.

« C’était prévu depuis cet hiver. L’objectif, c’était le classement général à 100% et d’avoir juste un coureur (Miles Scotson, ndlr) pour aller au Tour. Les choix ont changé. Je suis écœuré. Avec tout ce que j’ai pu apporter à cette équipe. Je sais que l’année prochaine, je n’y serais plus. Je pensais avoir un peu plus de reconnaissance. J’ai quand même énormément de soutien de la communauté cycliste, que ce soit d’autres coureurs, que ce soit des journalistes également. Je regrette la manière dont ils ont communiqué hier que je n’allais pas au Tour en utilisant Thibaut Pinot, pour peut-être estomper ma non-participation. Il y avait moyen d’aligner les 3 leaders de l’équipe pour aller chercher des victoires et faire des belles choses », a réagi Arnaud Démare au départ de la 4ème étape du Tour de Suisse au micro de la Chaîne l’Équipe 21.