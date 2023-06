La formation Bahrain-Victorious vient d’annoncer le décès de son coureur Gino Mäder suite à sa terrible chute lors de la 5ème étape du Tour de Suisse.

Dans un communiqué publié ce midi, la formation Bahrain-Victorious nous apprend le décès de Gino Mäder. Violemment tombé lors de la 5ème étape du Tour de Suisse hier, le coureur de 26 ans n’a pas survécu à ses blessures.

« C’est avec une profonde tristesse et le cœur lourd que nous devons annoncer le décès de Gino Mäder. Le vendredi 16 juin, suite à une très grave chute lors de l’étape 5 du Tour de Suisse, Gino a perdu sa bataille pour se remettre des graves blessures qu’il a subies. Toute notre équipe est dévastée par ce tragique accident, et nos pensées et nos prières accompagnent la famille et les proches de Gino pendant cette période incroyablement difficile », indique l’équipe Bahrain-Victorious dans un communiqué.

🙏🏻 Gino, thank you for the light, the joy, and the laughs you brought us all, we will miss you as a rider and as a person.

❤️ Today and every day, we ride for you, Gino.

🔗 https://t.co/CSx5BsWfRz pic.twitter.com/caBmfmWwyg

— Team Bahrain Victorious (@BHRVictorious) June 16, 2023