Gino Mäder et Magnus Sheffield sont tombés violemment dans la rapide descente de l’Albulapass, lors de la 5ème étape du Tour de Suisse.

Magnus Sheffield et Gino Mäder ont tous les deux été victimes d’une terrible chute dans la descente de l’Albulapass, dans le final de la 5ème étape du Tour de Suisse. Mäder est violemment tombé et a reçu les premiers soins sur place avant d’être héliporté. « Gino Mäder était inerte dans l’eau. Il a été immédiatement réanimé, puis transporté à l’hôpital de Croire par voie aérienne. La gravité de ses blessures n’a pas encore été établie de manière définitive », précise l’organisation du Tour de Suisse dans un communiqué.

Official Statement from TdS Organisation regarding the crashes of @maedergino and @MagnusSheffield We wish both of them all the best!! . @BHRVictorious @INEOSGrenadiers pic.twitter.com/T9RmdT1HH7

Magnus Sheffield est tombé au même endroit que Gino Mäder. L’Américain était avec Bardet et Skjelmose et tentait de revenir sur le groupe du leader Felix Gall devant. Le coureur de l’équipe Ineos aurait pris un virage trop rapidement et a violemment chuté. Sur la ligne d’arrivée, Romain Bardet a donné quelques précisions sur la chute de Sheffield au micro de la Chaîne L’Équipe 21 : « J’ai eu très très peur. Je ne sais pas si vous avez vu. Magnus Sheffield a chuté très lourdement à 6,7 kilomètres de l’arrivée. J’ai vraiment eu très peur pour lui, car je pense qu’il s’est fait très très mal ».

Unfortunately, @MagnusSheffield has been forced to abandon #TourdeSuisse2023 after a crash in the GC group in the closing stages of stage 5.

We'll have a further update on Magnus in due course. pic.twitter.com/3NYscXvMnn

— INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) June 15, 2023