Après concertation avec les équipes, les coureurs ainsi que l’ensemble du staff du Tour de Suisse, la direction a décidé de poursuivre la course.

La course commémorative d’hier sur les 20 derniers kilomètres de l’étape 6 a été très émouvante pour les coureurs et l’organisation du Tour de Suisse. « Avec cette course commémorative et l’arrivée à Oberwil-Lieli, nous avons pu créer un écrin digne en l’honneur de Gino. Gino Mäder restera dans les mémoires du monde du cyclisme comme un être humain heureux et cosmopolite. Devoir lui dire au revoir n’est pas facile. Hier a été le pire jour de ma vie. Mais aujourd’hui est un nouveau jour et c’est ce dont nous devons nous occuper en tant qu’organisation », explique Olivier Senn, directeur du Tour de Suisse

After an emotional day and a very touching ride in memory of Gino Mäder, it was decided in consultation with the family of Gino Mäder that the Tour de Suisse Men 2023 will continue. The 3rd Tour de Suisse Women will also go ahead.https://t.co/iRkkT9nv00 pic.twitter.com/5Atoiz8Wtj — Tour de Suisse (@tds) June 16, 2023

Les deux dernières étapes auront bien lieu

La famille de Gino Mäder est également favorable à la poursuite du Tour de Suisse. La 7ème étape aura lieu ce samedi 17 juin 2023 comme prévu et se déroulera comme une course. La victoire d’étape se décidera sur la ligne d’arrivée à Weinfelden mais les temps pour le classement général seront pris à 25 kilomètres de l’arrivée. Aucune seconde de bonification ne sera attribuée aux sprints intermédiaires et sur la ligne d’arrivée. Le contre-la-montre du dimanche 18 juin 2023 se déroulera dans son intégralité et il y aura donc un vainqueur général et un classement final du Tour de Suisse 2023.

« Après consultation de toutes les personnes impliquées, nous, en tant que direction, sommes solidaires derrière cette décision et essayons de tenir les deux dernières étapes de la course masculine dans un cadre approprié », déclare le directeur du Tour Olivier Senn. « La direction tient à remercier tous les chefs de division, l’ensemble de leur personnel, tous les partenaires et les autres participants pour leur incroyable soutien aujourd’hui. Les pensées vont à la famille de Gino Mäder », précise l’organisation du Tour de Suisse.