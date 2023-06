Juan Ayuso (UAE Team Emirates) a remporté, ce dimanche, la 8ème et dernière étape du Tour de Suisse. Le jeune espagnol a été le plus rapide au terme du contre-la-montre final de 26 kilomètres. Il devance Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step), +08″ le leader de la course, Mattias Skjelmose (Trek-Segafredo), +09″. Au classement général, Skjelmose conserve la tête du classement général, 9 secondes devant Juan Ayuso, 2ème du Tour de Suisse. Remco Evenepoel monte sur la 3ème marche du podium final à 45″ du Danois. Premier Français, Romain Bardet (Team DSM) termine 5ème.

Le classement de la 8ème étape du Tour de Suisse