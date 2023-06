L’organisation du Tour de Suisse a décidé d’annuler la 6ème étape. Le peloton parcourra les 20 derniers kilomètres de l’étape en cortège pour rendre hommage à Gino Mäder.

La 6ème étape du Tour de Suisse est annulée. Dans un premier temps raccourci en raison d’un éboulement de rochers, l’étape n’aura finalement pas lieu suite au décès de Gino Mäder. Le coureur suisse nous a quittés ce vendredi matin suite à sa chute lors de la 5ème étape hier. Pour lui rendre hommage, le peloton parcourra les 20 derniers kilomètres de l’étape vers Oberwil-Lieli en cortège.

This is how we will always remember you❤️ With a big smile on your face! The peloton will ride the last 20 kilometres of today's course neutralised in honour of Gino Mäder. Expected finish in Oberwil-Lieli is 16.40h.

We ride for you Gino❤️

