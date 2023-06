L’équipe Bahrain-Victorious, Intermarché-Circus-Wanty et la Tudor Pro Cycling Team ont pris la décision de quitter le Tour de Suisse suite au décès de Gino Mäder.

L’équipe Bahrain-Victorious se retire du Tour de Suisse et ne prendra pas le départ des deux dernières étapes suite au décès de leur coureur, Gino Mäder. « Suite à la perte tragique de Gino Mäder, Team Bahrain Victorious a pris la décision de se retirer du Tour de Suisse », précise la formation Bahrain-Victorious.

L’équipe locale, la Tudor Pro Cycling Team, a également décidé de quitter la course. « Après mûre réflexion et discussion avec les coureurs et le personnel, l’équipe a décidé de ne pas continuer à courir le Tour de Suisse cette année. Dans ces circonstances difficiles, nous pensons que c’est la manière humaine de respecter les sentiments de nos coureurs et de rendre hommage à Gino », indique l’équipe Tudor Pro Cycling Team.

Un peu plus tard dans la matinée, c’est l’équipe Intermarché-Circus-Wanty qui a annoncé son retrait de la course. « Suite au tragique accident de Gino Mäder, et après discussion avec nos coureurs et notre staff, l’équipe Intermarché-Circus-Wanty a décidé de se retirer du Tour de Suisse. Notre priorité est de respecter le bien-être de nos coureurs. Toutes nos pensées vont à la famille, aux amis et aux coéquipiers de Gino », indique l’équipe.