Le Tour de Suisse a lieu du 9 au 16 juin. Mattias Skjelmose, Lenny Martinez, Richard Carapaz,… Voici le parcours très montagneux et les favoris.

Le Tour de Suisse débute ce dimanche 9 juin. Les coureurs s’élanceront pour huit étapes, dont un prologue et un contre-la-montre individuel sur les pentes de Villars-sur-Ollon. Créée en 1933, l’épreuve est inscrite au calendrier UCI World Tour. Juste après le Critérium du Dauphiné, c’est l’autre course de préparation idéale pour le Tour de France. L’an dernier, Mattias Skjelmose (Trek-Segafredo) avait remporté le classement général devant Juan Ayuso (UAE Team Emirates) et Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step). Cette année, le parcours sera très montagneux avec quatre arrivées au sommet notamment.

Le palmarès du Tour de Suisse

Le parcours du Tour de Suisse 2024

1ʳᵉ étape (prologue) : Vaduz → Vaduz (4.8 km)

2ᵉ étape : Vaduz → Regensdorf (177.3 km)

3ᵉ étape : Steinmaur → Rüschlikon (161,7 km)

4ᵉ étape : Rüschlikon → Gotthard Pass (170,4 km)

5ᵉ étape : Ambrì → Carì (148.6 km)

6ᵉ étape : Locarno → Blatten (151.1 km)

7ᵉ étape : Villars-sur-Ollon → Villars-sur-Ollon (118,1 km)

8ᵉ étape (CLM individuel) : Aigle → Villars-sur-Ollon (15,7 km)

Les favoris du Tour de Suisse 2024





Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) ★★★★





Adam Yates (UAE Team Emirates) ★★★





Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) ★★★





Isaac Del Toro (UAE Team Emirates) ★★★





Lenny Martinez (Groupama-FDJ) ★★





Joao Almeida (UAE Team Emirates) ★★





Egan Bernal (Ineos Grenadiers) ★★





Cian Uijtdebroeks (Team Visma | Lease a Bike) ★★





Enric Mas (Movistar Team) ★★





Thomas Pidcock (Ineos Grenadiers) ★





Sergio Higuita (Bora-Hansgrohe) ★





La startlist du Tour de Suisse 2024

Comment suivre le Tour le Suisse à la TV ?

La course sera à suivre en direct sur la chaîne l’Équipe 21 et sur Eurosport.