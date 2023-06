Les 72 premiers kilomètres de la 6ème étape du Tour de Suisse ont été annulés après une avalanche de rochers qui a rendu le col de l’Albula impraticable.

Le peloton du Tour de Suisse ne montera pas l’Albulapass dans les premiers kilomètres de cette 6ème étape. Suite à un éboulement de rochers, la route a été rendue impraticable. Les 70 premiers kilomètres de l’étape sont annulés. L’Albulapass (8,9 km à 6,8%) et le Lantsch/Lenz (7,5 km à 7,5%) ne seront dont pas au programme. Les coureurs partiront de Croire à 12 h 30 pour 145,9 kilomètres de course avec un final vallonné et une arrivée en côte à Oberwil-Lieli.