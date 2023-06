Mattias Skjelmose (Trek-Segfredo) a remporté, ce mardi, la 3ème étape du Tour de Suisse. Le Danois s’est imposé au sommet de Villars-sur-Ollon. Lors de l’ascension finale, Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) a attaqué à 6 kilomètres de l’arrivée, suivi par Mattias Skjelmose et Felix Gall (AG2R Citroën Team). Quelques kilomètres plus loin, le champion du monde coince et ne peut pas suivre le rythme des deux coureurs qui l’accompagnent. Dans le final, Skjelmose fait parler son explosivité et s’impose devant Felix Gall, +3″. Juan Ayuso (UAE Team Emirates) prend la 3ème place de l’étape, +12″. Au classement général, Skjelmose s’empare du maillot jaune de leader, 17″ devant Remco Evenepoel.

La vidéo de l’arrivée

Mattias Skjelmose fait coup double sur la troisième étape du Tour de Suisse : le Danois remporte l'étape et prend la tête du classement général ! #lequipeVELO pic.twitter.com/HY0RMfj2F9 — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) June 13, 2023

Le classement de la 3ème étape du Tour de Suisse