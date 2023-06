Stefan Küng (Groupama-FDJ) a remporté, ce dimanche, la 1ʳᵉ étape du Tour de Suisse. Le Suisse s’est montré le plus rapide au terme de ce contre-la-montre de 12,7 kilomètres. Il devance les Belges Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step), +6″ et Wout Van Aert (Jumbo-Visma), +10″. Küng signe sa deuxième victoire de la saison et s’empare du premier maillot jaune de leader ce Tour de Suisse 2023.

Le classement de la 1ʳᵉ étape du Tour de Suisse