Felix Gall (AG2R Citroën Team) a remporté, ce mercredi, la 4ème étape du Tour de Suisse. L’Autrichien a attaqué au pied de l’ascension d’Höhenweg, à plus de 20 kilomètres de l’arrivée et a vite creusé l’écart sur le groupe des favoris. Au terme d’un numéro en solitaire, il s’impose devant le groupe des favoris. Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) prend la 2ème place devant Mattias Skjelmose (Trek-Segafredo). 2ème hier, Felix Gall signe sa première victoire chez les professionnels et s’empare de la tête du classement général, deux secondes devant Skjelmose.

Le classement de la 4ème étape du Tour de Suisse