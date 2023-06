Biniam Girmay (Intermarché-Circus-Wanty) a remporté, ce lundi, la 2ème étape du Tour de Suisse. L’Érythréen s’est imposé au sprint devant Arnaud Démare (Groupama-FDJ) et Wout Van Aert (Jumbo-Visma). Girmay signe sa deuxième victoire de la saison. Au classement général, Stefan Küng (Groupama-FDJ) conserve son maillot jaune de leader devant Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step), +5″ et Wout Van Aert, +6″.

Biniam Girmay plus rapide qu'Arnaud Démare et Wout van Aert ! L'Erythréen fait parler sa vitesse pour s'offrir la 2e étape du Tour de Suisse au sprint, pour le plus grand bonheur de ses supporters #LesRP #TDS2023 pic.twitter.com/yow5rZlP6u

— Eurosport France (@Eurosport_FR) June 12, 2023