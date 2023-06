Juan Ayuso (UAE Team Emirates) a remporté, ce jeudi, la 5ème étape du Tour de Suisse. Le jeune espagnol a accéléré dans la dernière ascension du jour, l’Albulapass, à 14 kilomètres de l’arrivée. Ayuso a vite fait la différence sur le groupe des favoris et s’impose en solitaire avec 54″ d’avance sur Mattias Skjelmose (Trek-Segafredo) et Pello Bilbao (Bahrain-Victorious). Avec les bonifications prises à l’arrivée, Skjelmose reprend le maillot jaune de leader, 8″ devant Felix Gall (AG2R Citroën Team) et 18″ devant Ayuso. Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) a lui perdu du temps et figure désormais 4ème du classement général, à 46″ du Danois.

La vidéo de l’arrivée

Le talent n'appartient pas au seul Pogacar chez UAE Team Emirates : après un sacré numéro, Ayuso remporte la 5e étape du Tour de Suisse ! Skjelmose est lui de retour à la 1re place du général #LesRP #TDS2023 pic.twitter.com/889UGflnM9 — Eurosport France (@Eurosport_FR) June 15, 2023

Le classement de la 5ème étape du Tour de Suisse