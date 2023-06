Vainqueur de la dernière étape du Critérium du Dauphiné dimanche, Giulio Ciccone a prolongé son contrat jusqu’en 2027 avec la Trek-Segafredo.

Giulio Ciccone a prolongé son contrat au sein de la formation Trek-Segafredo. Le grimpeur italien est désormais lié à l’équipe américaine jusqu’en 2027. Alors qu’il a manqué le Giro après un test positif au Covid, Ciccone sera au départ du Tour de France dans moins de trois semaines avec un objectif : décrocher le maillot à pois.

« La volonté de prolonger mon contrat jusqu’en 2027 n’est pas seulement un choix professionnel, mais un choix de vie. J’ai décidé de passer les meilleures années de ma carrière avec cette équipe, ce groupe, cette famille. Ma relation avec Trek durera neuf ans et je ne pourrais pas être plus heureux ».

