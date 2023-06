Giulio Ciccone (Trek-Segfaredo) a remporté, ce dimanche, la 8ème et dernière étape du Critérium du Dauphiné. Dernier rescapé de l’échappée, où figurait notamment Julian Alaphilippe (Soudal Quick-Step), le grimpeur italien s’est imposé au sommet de la côte de la Bastille, sur les hauteurs de Grenoble. Dans le groupe des favoris, Adam Yates (UAE Team Emirate) est passé à l’attaque dans le Col de Porte, mais n’est pas parvenu à distancer le maillot jaune Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma). Dans la dernière ascension, Vingegaard accélère et va prendre la 2ème place de l’étape, devant Adam Yates.

Au terme d’une semaine de course maitrisée et après deux victoires d’étape, Jonas Vingegaard remporte le Critérium du Dauphiné 2023. Le Danois fait le plein de confiance et prouve qu’il est dans une excellente forme à moins de trois semaines du départ du Tour de France. Sur le podium final, il devance Adam Yates (UAE Team Emirates), +2:23″ et Ben O’Connor (AG2R Citroën Team), +2:56″. 4ème de la dernière étape, Guillaume Martin (Cofidis) prend la 6ème place du classement général.

La vidéo du dernier kilomètre

🥵 Une dernière montée impressionnante pour une magnifique victoire en solitaire. 💪

⏪ Revivez le dernier kilomètre. 🥵 An impressive final climb for a great solo win. 💪

⏪ Relive the last kilometre.#Dauphiné pic.twitter.com/us7idLqw1g — Critérium du Dauphiné (@dauphine) June 11, 2023

La réaction de Giulio Ciccone

« Les 500 derniers mètres étaient très longs. Mais avec tous les gens au bord de la route, c’était vraiment sympa. Le Tour de France approche, mais avant cela, je vais me marier, c’est donc un cadeau pour ma future femme ».

Le classement de la 8ème étape du Critérium du Dauphiné 2023