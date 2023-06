Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) a remporté, ce samedi, la 7ème étape du Critérium du Dauphiné au sommet du Col de la Croix de Fer. Le Danois a placé son accélération décisive à 5 kilomètres de l’arrivée. Derrière, personne n’a réussi à suivre le maillot jaune. Sur la ligne, Vingegaard devance Adam Yates (UAE Team Emirates), +41″ et Jai Hindley (Bora-Hansgrohe), +53″. Premier Français, Guillaume Martin (Cofidis) prend la 7ème place. Au classement général, Vingegaard conforte son maillot jaune et compte désormais 2:11″ sur son nouveau dauphin, Adam Yates avant la dernière étape demain.

🏁 🇩🇰Jonas Vingegaard s’impose en solitaire au Col de La Croix de Fer. 💛

⏪ Revivez le dernier kilomètre.

🏁 🇩🇰Jonas Vingegaard wins solo on the Col de La Croix de Fer. 💛

⏪ Relive the last kilometre.#Dauphiné pic.twitter.com/oT81ki6mY3

