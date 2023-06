Georg Zimmermann (Intermarché-Circus-Wanty) a remporté, ce vendredi, la 6ème étape du Critérium du Dauphiné. Alors qu’il semblait avoir fait la différence en attaquant à 2 kilomètres de l’arrivée, le coureur allemand s’est fait reprendre par Mathieu Burgaudeau dans les derniers instants. Malgré le retour du Français, Zimmermann s’impose au sprint au sommet de Crest-Voland. Il devance ses compagnons d’échappé Mathieu Burgaudeau (Team TotalEnergies) et Jonathan Castroviejo (Ineos Grenadiers). Derrière, Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) a attaqué dans les derniers hectomètres, mais le groupe des favoris franchit la ligne groupé à 48″. Le Danois conserve son maillot jaune de leader devant Ben O’Connor (AG2R Citroën Team).

