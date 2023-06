Mikkel Bjerg (UAE Team Emirates) a remporté, ce mercredi, la 4ème étape du Critérium du Dauphiné. Le rouleur danois a été le plus rapide lors de ce contre-la-montre individuel de 31,1 kilomètres. Il devance Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), +12″ et Rémi Cavagna (Soudal Quick-Step), +27″.

Du côté des favoris, Ben O’Connor (AG2R Citroën Team, 5ème), Adam Yates (UAE Team Emirates, 8ème) et Jai Hindley (Bora-Hansgrohe, 13ème) réalisent un bon chrono. Étape plus compliquée pour Richard Carapaz (EF Education-EasPost), Enric Mas (Movistar Team), David Gaudu (Groupama-FDJ) ou encore Mikel Landa (Bahrain-Victorious), qui cèdent plus de deux minutes à Vingegaard. Bjerg signe la toute première victoire de sa carrière chez les professionnels et s’empare du maillot jaune de leader du classement général. Il compte 12″ d’avance sur son compatriote Jonas Vingegaard.

Le classement de la 4ème étape du Critérium du Dauphiné