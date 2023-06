Julian Alaphilippe (Soudal Quick-Step) a remporté, ce lundi, la 2ème étape du Critérium du Dauphiné. Le puncheur français s’est imposé au terme d’un sprint en faut-plat montant. Sur la ligne, il devance Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) et Natnael Tesfatsion (Trek-Segafredo). Christophe Laporte (Jumbo-Visma) prend la 4ème place de l’étape et conserve son maillot jaune de leader, juste devant le vainqueur du jour, classé dans la même seconde. Julian Alaphilippe signe sa 2ème victoire de la saison, son premier succès en World Tour depuis plus d’un an.

La vidéo de l’arrivée

🇫🇷 Julian Alaphilippe renoue avec la victoire ! Le Français impose sa loi au sprint pour glaner la deuxième étape du Critérium du #Dauphiné à La Chaise-Dieu #LesRP pic.twitter.com/moHlHnmf1c — Eurosport France (@Eurosport_FR) June 5, 2023

La réaction de Julian Alaphilippe

« C’était une victoire difficile à aller chercher. Ces derniers mois ont été longs. J’ai su rester patient. Je me suis surpris, on était plus parti dans l’optique de faire le sprint pour Ethan Vernon. J’avais des bonnes jambes, je voyais tout le monde un peu à bloc. J’ai fait mon effort au bon moment. Gagner une étape au Dauphiné, on ne peut pas rêver mieux. Je vais pouvoir aborder la fin de semaine plus relax, mais donner le maximum chaque jour puisque je suis motivé ».

Le classement de la 2ème étape du Critérium du Dauphiné