Première étape taillée pour les sprinters de ce Critérium du Dauphiné 2023. Malgré un début d’étape vallonné avec la côte de Bellevue-la-Montagne (4,9 km à 5,8%), les équipiers des sprinters devraient contrôler l’écart avec les échappés. La côte de Pinay (7,5 km à 3%), à 20 kilomètres de l’arrivée, ne présente pas de forts pourcentages et les sprinters devraient se disputer la gagne.

Un contre-la-montre de 31,1 kilomètres sera au programme de la 4ème étape de ce Critérium du Dauphiné 2023. Malgré un départ plutôt vallonné, le parcours sera plutôt plat et les spécialistes de l’exercice en solitaire devraient se disputer la victoire d’étape à Belmont-de-la Loire.

5ème étape : Cormoranche-sur-Saône → Salins-les-Bains (191.1 km)

Cette 5ème étape est divisée en deux parties. Les premiers 90 kilomètres sont totalement plats avec aucune difficulté, tandis que la deuxième sera vallonné. À une quinzaine de kilomètres de l’arrivée, les coureurs monteront le Côte de Thésy (3,6 km à 8,8%). Cette étape pourrait profiter aux échappées à moins que les favoris en décident autrement.

6ème étape : Nantua – Crest-Voland (170.2 km)

Première étape de montagne de ce Dauphiné avec un départ de Nantua, dans l’Ain et une arrivée à Crest-Voland, en Savoie. Dans les 30 derniers kilomètres, il faudra monter le Col des Aravis (3,2 km à 6,1%), la côte de Notre-dame-de-Bellecombe (3,2 km à 6,1%) avant la montée finale vers Crest-Voland (2,3 km à 6,6%).

7ème étape : Porte-de-Savoie → Col de la Croix de Fer (147.9 km)

Cette 7ème étape s’annonce éprouvante avec deux ascensions de col hors catégorie et un col de 1ʳᵉ catégorie au programme des 147,9 Km de course. À mi-parcours, le peloton grimpera le col de la Madeleine (25,1 km à 6,2%) avant de prendre la direction de la vallée de Maurienne et du Col du Mollard (18,5 km à 5,8%). Après une courte descente, l’arrivée sera jugée au sommet du Col de la Croix de Fer (13,1 km à 6,2%).

8ème étape : Le Pont-de-Claix → La Bastille – Grenoble Alpes Métropole (152.8 km)