Après un début de saison compliqué, Julian Alaphilippe reprend la compétition sur le Critérium du Dauphiné ce dimanche.

Auteur d’un début de saison délicat, Julian Alaphilippe (Soudal Quick-Step) reprend la compétition ce dimanche à l’occasion du Critérium du Dauphiné. Après un stage en altitude, le Français tentera de retrouver son meilleur niveau avant de participer aux championnats de France, au Tour de France et aux championnats du monde ces deux prochains mois.

« Je suis super content d’être là au départ du Dauphiné. Je me sens frais et motivé, et bien sûr gagner une étape est l’objectif. Nous verrons comment est la forme après notre camp d’altitude et comment se déroulera la course. Nous avons ici un effectif solide et plusieurs cartes à jouer pour une victoire d’étape. Il y a une dure semaine de course devant nous, et je verrai au jour le jour comment ça se passe et si quelque chose est possible au classement général ».

« J’ai eu cette chute à De Ronde, et après j’ai quand même participé à Liège-Bastogne-Liège, mais pas avec la forme que je voulais. Après Liège, j’ai pris du temps pour récupérer de la dure première partie de saison et j’ai profité d’un peu de temps à la maison avant d’aller à notre camp d’entraînement dans la Sierra Nevada. Nous avons terminé un stage d’entraînement sympa, et j’ai aussi fait quelques reconnaissances des étapes Pays Basque du Tour de France à Bilbao et San Sebastian avec Rémi Cavagna, ce qui était bien ».

« Je suis juste excité de courir »

« Je suis confiant et je me sens bien physiquement, j’ai pu m’entraîner dans de bonnes conditions ces dernières semaines. C’est une période importante de la saison qui me donne beaucoup de motivation. Si je regarde les mois passés, j’espère juste que je n’aurai plus de revers, comme des accidents ou des maladies. Je pense que la pause que j’ai eue après les classiques était nécessaire et maintenant, je suis juste excité de courir ».

« J’ai vu qu’il y a des étapes pour les puncheurs et des étapes de montagne plus dures, mais que j’aime aussi. Il y a aussi un contre-la-montre individuel, qui est un bel objectif pour Rémi. Cette semaine du Dauphiné est importante, car elle marque le début d’une période chargée avec les Championnats Nationaux, le Tour de France et le Championnat du Monde, le tout dans les deux prochains mois. Nous sommes prêts et prêts à donner le meilleur de nous-mêmes », conclut Julian Alaphilippe.