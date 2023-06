Victime d’une chute lors de la 2ème étape du Critérium du Dauphiné, Steven Kruijswijk souffre d’une fracture du bassin et de la clavicule et devrait manquer le Tour de France.

Coup dur pour la Jumbo-Visma qui vient de perdre Steven Kruiswijk sur le Critérium du Dauphiné. Victime d’une chute lors de la 2ème étape ce lundi, le Néerlandais souffre d’une fracture du bassin et de la clavicule. Une chute lourde de conséquences puisque Kruijswik ne devrait pas être en mesure de prendre le départ du Tour de France dans quelques semaines. Il devrait être remplacé par Wilco Kelderman, premier remplaçant de la formation Jumbo-Visma.

🇫🇷 #Dauphiné

Unfortunately, Steven Kruijswijk was involved in a crash and had to abandon the race. 😔

— Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) June 5, 2023