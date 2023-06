La première étape du Critérium du Dauphiné a été mise à profit par la formation Jumbo-Visma, qui a majoritairement pris en mains la poursuite des cinq échappés du jour. Parmi eux, Rune Herregodts (Intermarché – Circus – Wanty) a fait preuve d’une grande résistance et a même tenu tête au peloton en solitaire jusque dans les dix derniers mètres de course. C’est là que Christophe Laporte (Team Jumbo-Visma) a anéanti les espoirs du coureur belge, le dépassant in-extremis pour aller signer sa première victoire sur le Dauphiné, qui est également son troisième succès de l’année après s’être imposé sur Gand-Wevelgem et À travers la Flandre.

Rune Herregodts : « Avec seulement 10 secondes d’avance dans les deux derniers kilomètres, je savais qu’il fallait tout donner, sans réfléchir. Et j’ai absolument tout donné, je n’ai aucun regret. C’est la vie, c’est le vélo. J’ai saisi ma chance et cela ne s’est joué à pas grand chose. Quand Jumbo-Visma sacrifie toute son équipe pour revenir sur moi, je le prends comme un compliment. Même si j’aurais préféré que Vingegaard s’abstienne de rouler (rires). Le maillot blanc et la troisième place sont de belles récompenses, mais ce n’est pas ce à quoi j’aspirais dans le dernier kilomètre. »

« C’était une étape difficile et nerveuse », a déclaré Laporte. « La dernière descente était dangereuse, surtout avec Herregodts toujours devant. Mais l’équipe nous a maintenus en tête, Jonas et moi. J’ai eu ma chance aujourd’hui et je dois remercier mes coéquipiers pour cela. Le départ de Jonas a été fantastique. C’est un excellent début de semaine pour l’équipe ».

Après avoir déjà porté le maillot de leader sur Paris-Nice en 2022, le Français sera à nouveau vêtu de jaune pour prendre le départ de la deuxième étape, demain entre Brassac-les-Mines et La Chaise-Dieu.

Jonas Vingegaard utilise le Dauphiné pour se préparer au Tour de France

« Ma forme s’améliore et je me suis bien préparé pour cette course. Bien sûr, j’aimerais gagner le classement général ici, mais le Tour reste l’objectif principal. Nous sommes venus au Dauphiné pour prendre un élan significatif. De toute façon, j’aime bien avoir une course par étapes dans les jambes avant le Tour. Cette semaine montrera si je suis sur la bonne voie ».

Donavan Grondin : Meilleur grimpeur de la 1ère étape du Critérium du Dauphiné

« Le premier objectif était d’être dans l’échappée. J’étais un peu à contre-temps, mais j’ai réussi à prendre le bon groupe. Un fois devant, le maillot de meilleur grimpeur est devenu la priorité ! Et vues les conditions météorologiques du jour, je pense que c’était une bonne option d’être à l’avant, c’était moins dangereux ! Je n’aurais pas imaginé endosser un jour un maillot de meilleur grimpeur, je suis heureux d’en porter un ! Je vais en profiter demain. »

Le classement du critérium du Dauphiné après la première étape

1. Christophe Laporte (Team Jumbo-Visma) en 03h43’30’’

2. Matteo Trentin (UAE Team Emirates) m.t.

3. Rune Herregodts (Intermarché – Circus – Wanty) m.t.

CLASSEMENT GÉNÉRAL

1. Christophe Laporte (Team Jumbo-Visma) en 03h43’30’’

2. Matteo Trentin (UAE Team Emirates) à 04’’

3. Rune Herregodts (Intermarché – Circus – Wanty) à 06’’