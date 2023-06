Victime d’une chute sur la 1ʳᵉ étape du Critérium du Dauphiné ce dimanche, Ethan Hayter souffre d’une fracture de la clavicule gauche.

C’était l’un des favoris de cette 1ʳᵉ étape du Critérium du Dauphiné, mais ses chances de victoire se sont vite envolées. Victime d’une chute, Ethan Hayter (Ineos Grenadiers) a été transporté à l’hôpital et souffre d’une fracture de la clavicule.

UPDATE: After @ethan_hayter's crash today at the #Dauphine a medical assessment at a local hospital showed a left clavicle fracture. He also sustained road rashes to the left hip, left knee and elbows, and a forehead impact required a minor suture. (1/2) pic.twitter.com/cjuaNhHO41

— INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) June 4, 2023