Christophe Laporte (Jumbo-Visma) a remporté, ce mardi, la 3ème étape du Critérium du Dauphiné. Déjà vainqueur de la première étape il y a deux jours, le Varois s’est de nouveau imposé au sprint devant Matteo Trentin (UAE Team Emirates) et Milan Menten (Lotto Dstny). Respectivement 2ème et 3ème de l’étape au moment de franchir la ligne, Sam Bennett (Bora-Hansgrohe) et Dylan Groenewegen (Team Jayco-AlUla) ont été déclassés. Au classement général, Laporte conforte son maillot jaune de leader. Il compte désormais 11″ d’avance sur son dauphin Julian Alaphilippe (Soudal Quick-Step) avant le contre-la-montre de demain.

La réaction de Christophe Laporte

« Un peu inattendu, on va dire. Bien sûr, je voulais faire le sprint. J’ai toujours dit que j’étais rapide, mais pas assez pour battre ces coureurs-là. Les choses ont fait que ça m’a souri aujourd’hui. Groenewegen était un peu bloqué sur la droite. Bennett était un peu en bout de course et ça m’a permis de passer sur la gauche. Je suis content, quand c’est un peu inattendu comme ça, ça fait plaisir. Je ne pense pas (pouvoir garder le maillot jaune demain, ndlr). J’aime bien les chronos, mais plus court, d’une quinzaine de kilomètres, peut-être vingt kilomètres grand maximum, mais là, 30 kilomètres, c’est vraiment un long effort. Ça va être compliqué, mais je vais essayer de le faire bien pour honorer le maillot ».

Le classement de la 3ème étape du Critérium du Dauphiné