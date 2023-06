Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) a remporté, ce jeudi, la 5ème étape du Critérium du Dauphiné. Dans la dernière ascension du jour, la côte de Thésy (3,7 km à 8,2%), Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) accélère. Jonas Vingegaard est le seul à pouvoir suivre le rythme du champion olympique. Quelques hectomètres plus loin, le vainqueur du dernier Tour de France distance Carapaz et s’isole en tête de la course.

🏁 🇩🇰Jonas Vingegaard termine en solitaire pour remporter l’étape et endosser le @MaillotJauneLCL. 💛

⏪ Revivez le dernier kilomètre. 🏁 🇩🇰Jonas Vingegaard finishes solo! He wins Stage 5 and takes the Yellow Jersey. 💛

⏪ Relive the last kilometre.#Dauphiné pic.twitter.com/KCOXoptgTM — Critérium du Dauphiné (@dauphine) June 8, 2023

Le Danois n’a pas flanché dans les 15 derniers kilomètres et s’impose, 31 secondes devant le groupe des leaders. Julian Alaphilippe (Soudal Quick-Step) prend la 2ème place devant Tobias Halland Johannessen (Uno-X Pro Cycling Team), 3ème. Victime d’une chute au pied de la dernière difficulté, Mikkel Bjerg (UAE Team Emirates) cède son maillot jaune à Jonas Vingegaard. Il compte désormais 1:23″ sur son dauphin Julian Alaphilippe.

Le classement de la 5ème étape du Critérium du Dauphiné