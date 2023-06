Jonas Vingegaard a remporté le Critérium du Dauphiné 2023 ce dimanche. Voici ce qu’il faut retenir à moins de 3 semaines du Tour de France.

Jonas Vingegaard et la Jumbo-Visma déjà en contrôle

4 victoires d’étape et le classement général. Comme en 2022, la Jumbo-Visma a survolé le Critérium du Dauphiné. Christophe Laporte avait parfaitement lancé la semaine avec deux succès au sprint avant que Jonas Vingegaard ne prenne le relai. 2ème du contre-la-montre, le Danois a pris le pouvoir dès la 5ème étape après une démonstration de force dans la côte de Thésy. Deux jours plus tard, il fait rouler ses hommes et s’impose au sommet de la Croix de Fer. Dylan van Baarle a, lui aussi, réalisé très bonne semaine sur ce Dauphiné et sera un équipier important sur la Grande Boucle. À moins de trois semaines du Tour, Jonas Vingegaard et la Jumbo-Visma ont envoyé un message fort à la concurrence.

Alaphilippe, Laporte, Martin,… Les Français au rendez-vous

3 victoires d’étape sur les trois premiers jours de course. Les Français ont performé sur ce Critérium du Dauphiné. On a d’abord eu Christophe Laporte, qui a remporté la 1ère et la 3ème étape au sprint et qui a gardé le maillot jaune 3 jours. Julian Alaphilippe s’est quant à lui rassuré. Vainqueur de la 2ème étape, il a réalisé une très bonne semaine de course. À l’avant dimanche lors de la dernière étape, il prend la 10ème place du classement général et retrouve les avant-postes avant la grande messe de juillet. Guillaume Martin est lui monté en puissance au cours du Dauphiné. Lors des deux dernières étapes, le Normand a pris la 7ème place à la Croix de Fer puis la 5ème place à la Côte de la Bastille. Au général, il se classe 6ème se rassure après un début de saison compliqué.

Yates, Bjerg,… Pogacar ne sera pas seul

Les Jumbo-Visma auront de la concurrence sur les routes du Tour cet été. Adam Yates, 2ème du Critérium du Dauphiné, a réalisé une bonne semaine et sera le lieutenant de Pogacar et haute montagne. Vainqueur du contre-la-montre mercredi, Mikkel Bjerg aura aussi un rôle important dans l’équipe, tout comme Rafal Majka, qui a terminé 14ème au classement général. Une chose est sûre : Tadej Pogacar aura une équipe solide autour de lui cette année, qui essaiera de tenir tête à l’armada Jumbo-Visma.

Les Australiens O’Connor et Hindley à l’affût

Comme l’an dernier, Ben O’Connor est monté sur la troisième marche du podium du Critérium du Dauphiné. Auteur d’un très bon contre-la-montre, l’Australien a également performé en montagne, en témoigne sa 4ème place au sommet de la Croix de Fer. On a assisté à une belle bataille entre O’Connor et Hindley pour le podium. Le vainqueur du Giro 2022 a, lui aussi, réalisé une très bonne semaine de course. Les deux Australiens s’affirment comme des candidats sérieux au podium du Tour de France. À noter également la belle 5ème place au général de Jack Haig, qui a participé au Tour d’Italie il y a quelques semaines.

Un Dauphiné compliqué pour David Gaudu

Annoncés comme favoris au départ, certains leaders ont eu plus de mal lors de cette semaine de course. À commencer par David Gaudu, qui sortait d’un très gros stage en altitude. Le Breton a connu une semaine difficile et n’a pris la 30ème place du général. Déjà l’an dernier lors du Dauphiné, Gaudu avait craqué lors de la dernière étape. Quelques semaines plus tard, il prenait la 4ème place du Tour de France. Gaudu n’est pas le seul à être dans cette situation. Enric Mas, Mikel Landa ou encore Richard Carapaz ont eux-aussi connu une semaine délicate. Toutefois, il reste encore trois semaines à ces coureurs pour arriver à 100% sur la Grande Boucle et changer la donne.

La réaction de David Gaudu : « On a fait le travail en amont, on est allé en altitude. Ça a marché en début d’année, ça n’a pas marché sur ce Dauphiné. C’est comme ça. C’est la loi du sport. Je suis forcément frustré de mes résultats, car j’ai envie de performer, d’être au plus haut niveau. Maintenant, le Dauphiné se termine, et on va tourner la page très vite. Pour moi, elle est d’ailleurs déjà tournée. Je pense qu’il faut relativiser un peu et le Tour reste l’objectif ».