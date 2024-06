Au départ du Critérium du Dauphiné pour la première fois de sa carrière, Remco Evenepoel veut retrouver du rythme.

Près de deux mois après sa chute et son abandon sur le Tour du Pays-Basque, Remco Evenepoel remet un dossard ce dimanche, à l’occasion du Critérium du Dauphiné. « Ce sera la première fois que je fais le Critérium du Dauphiné, mais honnêtement, je n’ai pas d’objectifs pour la semaine à venir. Cela fait presque deux mois depuis ma dernière course, donc le plus important sera de retrouver le rythme de la course et de voir où en est ma forme en ce moment. Le plan est de le prendre au jour le jour et de terminer la course dans une meilleure forme que celle que j’avais au départ. Par contre, nous avons deux gars dans l’équipe qui sont en forme, et je parle ici d’Ilan et Mikel, donc si c’est possible, j’essaierai de les soutenir », assure Remco Evenepoel.

« Les blessures sont encore un peu inconfortables »

« Le parcours est très dur, il y a beaucoup de montées difficiles, mais nous avons une solide équipe Soudal Quick-Step et sommes confiants dans nos chances d’obtenir un bon résultat. Avant de venir ici, j’étais dans la Sierra Nevada avec quelques gars pour un camp d’entraînement en altitude, ce qui m’a aidé à retrouver une bonne forme, même si je ne vais pas mentir, les blessures sont encore un peu inconfortables, surtout sur le vélo de CLM », poursuit le Belge.

« Pour cette raison, le contre-la-montre individuel de la quatrième étape sera un bon test pour voir comment l’épaule réagit après la blessure d’Itzulia. Cette étape, et tout le Dauphiné d’ailleurs, sera une étape importante dans ma préparation au Tour de France. C’est important pour moi d’avoir une course dans les jambes avant juillet, même si je ne vise pas un bon résultat personnel. Ce sera une autre histoire que celle de Paris-Nice, où je souhaitais une victoire d’étape et un bon classement général. L’objectif principal ici est de continuer à progresser et de trouver ma meilleure forme avant mes débuts sur le Tour de France », conclut le coureur de la Soudal Quick-Step.