Suite à la lourde chute sur la 4ᵉ étape du Tour du Pays-Basque, Remco Evenepoel et Jonas Vingegaard souffrent de plusieurs fractures.

Les semaines se suivent et se ressemblent dans le peloton professionnel. Après Paris-Camembert ou encore la Roue Tourangelle, la 4ᵉ étape du Tour du Pays-Basque a été neutralisée suite à une terrible chute dans le peloton. À 35 kilomètres de l’arrivée, de nombreux favoris sont allés au sol à très haute vitesse dans un virage. Longtemps resté au sol sans bouger, Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike) a été transporté à l’hôpital. Il souffre d’une fracture de la clavicule, de plusieurs côtes cassées. Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step), qui était parvenu à se relever en se tenant l’épaule, souffre également d’une fracture de la clavicule, mais aussi de l’omoplate.

🚨 CAÍDA EN EL PELOTÓN🚨 Entre los caídos, Primoz Roglic, Remco Evenepoel, Quinten Hermans y Jonas Vingegaard 🏆 @bancosabadell 🔴 MORE INFO ⬇️ 🔗 https://t.co/JABIxm2MWO #Itzulia2024 pic.twitter.com/YnprHUo5Nr — Itzulia Basque Country (@ehitzulia) April 4, 2024

Steff Cras (Team TotalEnergies) a, lui aussi, été touché violemment par cette chute. Le bilan est lourd pour le coureur belge, victime d’un pneumothorax à droite, de plusieurs fractures costales associées et de deux fractures vertébrales dorsales, en plus de plusieurs hématomes, plaies et dermabrasions. Jay Vine (UAE Team Emirates) souffre lui d’une fracture cervicale et deux fractures du corps vertébral de la colonne thoracique. Autre coureur impliqué, Sean Quinn (EF Education-EasyPost) a subi une commotion cérébrale ainsi qu’une fracture du sternum, des écorchures et des contusions.