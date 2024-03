Benoît Cosnefroy (Décathlon AG2R La Mondiale) a remporté, ce mercredi, la 85ᵉ édition de Paris-Camembert, sixième manche de la Coupe de France de cyclisme 2024. Le puncheur français s’est imposé au sprint devant Clément Venturini (Arkéa – B&B Hotels) et Alexandre Delettre (St Michel – Mavic – Auber93). Après 2019, Cosnefroy remporte Paris-Camembert pour la deuxième fois de sa carrière et s’offre sa seizième victoire chez les professionnels.

La réaction de Benoît Cosnefroy :

« J’ai réussi à me hisser difficilement dans le premier groupe, mais j’ai ensuite bien manœuvré dans le sprint pour l’emporter, donc je suis très content. Quand on gagne avec de belles sensations, c’est bien, on va au bout des choses, mais quand on gagne avec des sensations moyennes comme aujourd’hui, c’est encore plus agréable d’avoir cette finalité-là ».

Le classement de Paris-Camembert