Lander Loockx (Unibet Tietema Rockets) a remporté, ce mercredi, la 86ᵉ édition de Paris-Camembert. Dans le final, un groupe de cinq coureurs s’extirpe et va se disputer la victoire au sprint. Lander Loockx fait parler sa point de vitesse et s’impose au sprint devant les quatre français, respectivement, Paul Seixas (Décathlon AG2R La Mondiale), Louis Barré (Intermarché-Wanty), Ewen Costiou (Arkéa – B&B Hotels) et Léo Bisiaux (Décathlon AG2R La Mondiale).

UN-BRIE-LIEVABLE 😍🧀 Lander CHEESES to victory in Paris-Camembert! 🏆 🇫🇷 #ParisCamembert pic.twitter.com/XmxnNT3LWu — Unibet Tietema Rockets (@rockets_cycling) April 2, 2025

