Ce mardi 11 avril a lieu la 84ème édition de Paris-Camembert, 7ème manche de la coupe de France de cyclisme 2023. Voici le parcours et les favoris.

La 84ème édition de Paris-Camembert a lieu ce mardi 11 avril. Il s’agit de la 7ème manche de la coupe de France de cyclisme 2023. Créée en 1934, l’épreuve fait partie du calendrier UCI Europe Tour. L’an dernier, Anthony Delaplace (Arkéa-Samsic) s’était imposé devant Valentin Ferron (Team TotalEnergies) et Thibault Ferasse (B&B Hotels – KTM). Cette année, Valentin Madouas (Groupama-FDJ) sera l’un des favoris.

Le parcours de Paris-Camembert 2023

Pour cette 84ème édition de Paris-Camembert, les coureurs s’élanceront pour près de 210 kilomètres. La lutte pour la victoire aura lieu dans les 70 derniers kilomètres avec une succession de bosses courtes, mais raides, qui vont user les organismes. C’est une course qui favorise les puncheurs même si certains grimpeurs tenteront de tirer leur épingle du jeu dans la Butte des Fondits (1,5 km à 6,8%).

Sébastien Hinault, directeur sportif Arkéa-Samsic

« La course a un peu changé de parcours cette année en s’élançant plus près de Paris. Cette première partie en ligne peut avoir de l’influence sur la suite s’il y a du vent. Il faudra s’économiser avant de rentrer dans le final, car c’est une course qui se joue à la pédale autour de Livarot et il y a généralement très peu de surprises. Nous avons de bonnes cartes au départ, avec des coureurs qui connaissent la physionomie de ces manches de Coupe de France. Nous avons l’ambition de faire aussi bien que la saison dernière ».

Les favoris de Paris-Camembert 2023

Valentin Madouas (Groupama-FDJ)

2ème des Strade Bianche, Madouas sera l’un des favoris.

Guillaume Martin (Cofidis)

Le grimpeur normand aura une belle carte à jouer dans le final.

Valentin Ferron (Team TotalEnergies)

2ème l’an dernier, Ferron sera à surveiller.









Nans Peters (AG2R Citroën Team)

Vainqueur du Trofeo Laigueglia, il aime ce genre de parcours.

Milan Menten (Lotto Dstny)

Vainqueur du Samyn, il sera l’un des outsiders.

Axel Zingle (Cofidis)

Vainqueur de la Classic Loire Atlantique, il sera l’un des leaders de la Cofidis.

Edvald Boasson-Hagen (Team TotalEnergies)

4ème du Grand Prix de Denain, le Norvégien tentera de briller.

Bryan Coquard (Cofidis)

En cas d’arrivée groupée, il sera le favori.

Comment suivre Paris-Camembert 2023

L’épreuve sera ne sera pas diffusée le jour même, mais le lendemain de la course sur Eurosport. Le résultat de la course sera à retrouver sur Vélo 101.