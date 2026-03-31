Pierre Gautherat (Décathlon CMA CGM) a remporté, ce mardi, la 87ème édition de Paris-Camembert. Dans le final, un groupe de six coureurs se détache à l’avant de la course avec Maxime Vezie (CIC Pro Cycling Academy), Alexandre Delettre (Total Energies), Tom Donnenwirth (Groupama-FDJ United), Pierre Gautherat et deux Cofidis : Valentin Ferron et Benjamin Thomas. Pierre Gautherat fait parler sa pointe de vitesse et s’impose au sprint. Il devance Alexandre Delettre et Maxime Vezie. Antoine Hue (Veloce Club Rouen 76) règle le sprint du peloton à la 7ème place. À 23 ans, Gautherat décroche sa deuxième victoire chez les professionnels, la 9ème de l’équipe Décathlon CMA CGM en 2026.

Pierre Gautherat remporte la 87e édition de Paris-Camembert ! Le coureur de @decathloncmacgm règle l’échappée 100% française devant Alexandre Delettre (TotalEnergies) et Maxime Vézié (CIC Pro cycling). pic.twitter.com/2SfGinyvdV — France 3 Normandie (@f3normandie) March 31, 2026

Le classement de Paris-Camembert 2026

Pierre Gautherat Alexandre Delettre Maxime Vezie

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