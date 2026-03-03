La marque et l’équipe Cofidis changent d’identité. Les quatre premiers coureurs sélectionnés pour le Tour de France ont été dévoilés.

Ce mardi, à l’occasion de la conférence de presse de lancement de l’équipe cycliste, la nouvelle identité de la marque Cofidis a été dévoilée. Cela implique un changement de logo pour le sponsor ainsi qu’un léger changement de maillot pour la formation nordiste. La nouvelle charte graphique conserve ainsi le rouge et le jaune emblématique de Cofidis tout en les réchauffant afin d’exprimer davantage de proximité, d’énergie et de bienveillance. Le symbole de la marque devient « l’Élan », une forme ouverte et projetée sur l’avenir qui incarne un mouvement vers l’autre, un rayonnement, une clarté nouvelle.

Cette nouvelle identité et ses couleurs seront désormais celles de la formation Cofidis. Les coureurs de l’équipe ProTeam, de l’équipe féminine et de l’équipe paracycliste les porteront donc dès ce mardi après-midi lors du Samyn. « Porter ces nouvelles couleurs sera à coup sûr une nouvelle source de motivation afin de continuer à surfer sur la bonne dynamique insufflée depuis le début de saison », assure Raphaël Jeune, manager général. « Nous réalisons un bon début de saison et forcément, ça donne envie d’enchaîner et de gagner encore », ambitionne Bryan Coquard.

Tour de France : les premiers noms dévoilés

En marge de la conférence de presse, Raphael Jeune a dévoilé en exclusivité les noms de quatre coureurs et quatre coureuses qui représenteront Cofidis lors du Tour de France. C’est la première fois que l’équipe Cofidis annonce une partie de sa liste aussi tôt dans la saison, preuve de la confiance dont elle fait preuve envers ses meilleurs éléments.

Confirmés au départ du Tour de France :

Alex Aranburu , 30 ans, 2e saison chez Cofidis

Milan Fretin , 24 ans, 3e saison chez Cofidis

Alex Kirsch , 33 ans, 1ère saison chez Cofidis

Hugo Page , 24 ans, 1ère saison chez Cofidis

Confirmées au départ du Tour de France Femmes :